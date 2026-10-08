Ksiądz puka do drzwi, choć do świąt daleko. Zdziwienie w łódzkiej parafii

Wyjątkowo wczesna kolęda w Łodzi

Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze mnóstwo czasu, tymczasem w jednej z łódzkich wspólnot wizyty duszpasterskie ruszyły z początkiem października. Zwyczajowo księża odwiedzają wiernych po świętach, jednak w tym przypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Dla wielu mieszkańców widok księdza u progu wczesną jesienią stanowił spore zaskoczenie. Powód takiej decyzji jest jednak szczególny, o czym informuje proboszcz parafii Królowej Pokoju, ks. Krzysztof Górski. Nowy duszpasterz, który objął stanowisko zaledwie w sierpniu tego roku, postanowił osobiście spotkać się ze wszystkimi wiernymi, co wymusiło rozłożenie kolędy na wiele miesięcy.

- Nie chcę, żeby było to tylko krótkie spotkanie. Chcę poświęcić Wam dużo czasu - porozmawiać, posłuchać, dowiedzieć się, czym żyjecie, co jest dla Was ważne, co Was cieszy i z czym się zmagacie - tłumaczy duchowny w internetowym poście dostępnym w social mediach i na stronie parafii.

Kolęda będzie, ale bez ofiar

Wydłużony czas trwania kolędy to nie jedyne zaskoczenie, jakie przygotował dla mieszkańców nowy proboszcz. Ksiądz Krzysztof Górski zapowiedział również, że podczas swoich wizyt zrezygnuje z przyjmowania datków od wiernych. Głównym założeniem tegorocznej kolędy jest bowiem budowanie relacji i poznanie osób należących do wspólnoty.

Wizyty duszpasterskie w łódzkiej parafii rozpoczęły się w poniedziałek, 5 października.

Siedziba parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju zlokalizowana jest w sercu Łodzi, w sąsiedztwie ważnych instytucji, takich jak Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, a także Sąd Okręgowy i Teatr Wielki. Wspólnota liczy około 6,5 tysiąca osób, zamieszkujących 15 pobliskich ulic.

W tym roku przypada 30. rocznica utworzenia parafii. Kluczowym momentem w jej historii było wzniesienie kościoła, którego budowa trwała piętnaście lat (2001-2016). Prace te nadzorował pierwszy proboszcz, ks. kan. Edward Półtorak, który niedawno przeszedł na emeryturę.

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