Zdjęcie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Solskiego i Zelwerowicza stało się bohaterem internetu. Osoby, które malowały pasy, postanowiły, nie wiedzieć czemu, ominąć zaparkowany tam samochód i nadać im unikalny wygląd. Fotka, którą opublikował na swoim profilu facebookowym jeden z mieszkańców Łodzi, wzbudziła gorącą dyskusję wśród komentujących. - To się nadaje do zgłoszenia na okładkę SuperExpress. Niepojęte jest dla mnie, że taki samochód podczas malowania nie jest odholowany na parking policyjny. Ludzie kompletnie nie znają podstawowych przepisów drogowych dotyczących parkowania - napisała jedna z internautek. Kobiecie wtórują też inni, a kolejna komentująca dodaje żartobliwie, żeby "namalować zebrę na tej ślicznej czerwonej strzale". Autor fotografii również nie omieszkał odnieść się do kuriozalnej sytuacji.

- Świeżo malowane przejście dla pieszych kłania się nisko nielegalnie zaparkowanemu samochodowi, uznając jego nadrzędność w przestrzeni miasta - czytamy na jego profilu facebookowym.

