Z karetki pogotowia do radiowozu. Dantejsckie sceny w Łodzi!

Atak na ratownika medycznego w Łodzi. Pacjent rzucił się na niego w karetce

Pacjent karetki pogotowia rzucił się na ratownika medycznego w Łodzi w czasie transportu do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej Jak informuje PAP, do zdarzenia doszło w środę, 11 stycznia, przed godz. 15. Załoga karetki udała się na przystanek na pl. Niepodległości, gdzie leżał 58-latek. Ratownicy zabrali go do pojazdu i przypięli pasami bezpieczeństwa, ale mężczyzna zdołał się częściowo uwolnić, atakując jednego z medyków scyzorykiem, który ofiara na szczęście mu wytrąciła. - Poszkodowany nie odniósł obrażeń ciała, choć agresor przeciął jego uniform, ale ratownicy medyczni sami go obezwładnili i przekazali policji - mówi nadkomisarz Marcin Fiedukowicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jak informuje PAP, sprawą ataku na ratownika medycznego zajęła się również prokuratura w Łodzi. Zatrzymany 58-latek miał we krwi ponad 3 promile alkoholu i odpowie teraz za czynną napaść na medyka i kierowanie pod jego adresem gróźb, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

