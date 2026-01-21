To zrobili uczniowie swojej koleżance ze szkoły! Są też inne poszkodowane? Wykorzystali sztuczną inteligencję

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-21 19:20

Dwóch uczniów jednej ze szkół w powiecie kutnowskim przerobiło w wulgarny sposób zdjęcia swojej koleżanki i zamieściło jej w internecie. W poniedziałek, 19 stycznia, na policję zgłosił się ojciec dziewczynki i poinformował o wszystkim, a mundurowi wszczęli w tej sprawie śledztwo w kierunku uporczywego nękania. Teraz sprawdzają, czy poszkodowanych mogło być więcej.

Zdjęcie małoletniej dziewczynki bez ubrań rozpowszechniało w internecie dwóch chłopców z powiatu kutnowskiego - poinformował tvn24.pl. Uczniowie jednej ze szkół użyli do przerobienia fotografii swojej koleżanki sztucznej inteligencji, ale ojciec poszkodowanej nie miał zamiaru im tego darować. Po zgłoszeniu do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie mundurowi wszczęli postępowanie sprawdzające w kierunku art. 190 paragraf 2 kodeksu karnego, który dotyczy uporczywego nękania (stalkingu).

Według informacji, które wpłynęły anonimowo do redakcji Kontaktu24, dwaj nastolatkowie, którzy dopuścili się tego przestępstwa, to jeszcze uczniowie szkoły podstawowej.

Ponadto policjanci podejmują czynności mające na celu ustalenie, czy w danej placówce oświatowej występują inne osoby, które mogły paść ofiarą tego rodzaju przestępstwa - powiedziała tvn24.pl aspirantka Daria Olczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

