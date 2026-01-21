Dwóch uczniów z powiatu kutnowskiego wykorzystało AI do stworzenia nieodpowiednich zdjęć koleżanki.

Sprawa została zgłoszona na policję przez ojca poszkodowanej, co skutkowało wszczęciem postępowania.

Policja bada, czy w szkole są inne ofiary podobnych przestępstw. Dowiedz się więcej o szczegółach sprawy.

Kutno. Uczniowie przerobili zdjęcie koleżanki. Wykorzystali sztuczną inteligencję

Zdjęcie małoletniej dziewczynki bez ubrań rozpowszechniało w internecie dwóch chłopców z powiatu kutnowskiego - poinformował tvn24.pl. Uczniowie jednej ze szkół użyli do przerobienia fotografii swojej koleżanki sztucznej inteligencji, ale ojciec poszkodowanej nie miał zamiaru im tego darować. Po zgłoszeniu do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie mundurowi wszczęli postępowanie sprawdzające w kierunku art. 190 paragraf 2 kodeksu karnego, który dotyczy uporczywego nękania (stalkingu).

Według informacji, które wpłynęły anonimowo do redakcji Kontaktu24, dwaj nastolatkowie, którzy dopuścili się tego przestępstwa, to jeszcze uczniowie szkoły podstawowej.

- Ponadto policjanci podejmują czynności mające na celu ustalenie, czy w danej placówce oświatowej występują inne osoby, które mogły paść ofiarą tego rodzaju przestępstwa - powiedziała tvn24.pl aspirantka Daria Olczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.