Latające lisy w Łodzi! "Długie pyski i spiczaste uszy"

Latające lisy pojawiły się w Łodzi! Te zdumiewające zwierzęta, trzy samce i trzy samice, przybyły do Polski z Francji. Chodzi o rudawki złotoszyje, należące do... nietoperzy. Ich charakterystyczne pyszczki sprawiają, że zwierzaki te faktycznie przypominają rude stworzenia należące do psowatych. "Nazwa angielska to Lyle's flying fox, czyli latające lisy. Ich długie pyski, duże oczy i spiczaste uszy istotnie przypominają małego rudego ssaka. Do tego pomarańczowo-złote zabarwienie głowy i szyi dopełnia skojarzenia z lisem" - czytamy na Facebookowym profilu ogrodu zoologicznego w Łodzi. Reszta ciała jest jednak typowa dla nietoperzy - żadnego rudego futra, lisich łapek czy rozpuszonej kity!

"Rudawki złotoszyje prowadzą zmierzchowy tryb życia. Żywią się owocami, kwiatami i nektarem"

Latające lisy zamieszkały w Orientarium łódzkiego zoo. Można je oglądać w pawilonie "Australia". "W przeciwieństwie do większości zwierząt z rzędu nietoperzy, które są owadożerne, prowadzą nocny tryb życia i orientują się w terenie za pomocą ultradźwięków, nasi nowi mieszkańcy – rudawki złotoszyje prowadzą zmierzchowy tryb życia. Żywią się owocami, kwiatami i nektarem, a do kierowania lotem i znajdowania pożywienia wykorzystują wzrok" - tłumaczą pracownicy zoo na Facebooku. Rudawki złotoszyje mają do 40 centymetrów długości i ważą do 1500 gramów. Występują w krajach południowej Azji, od południowej Tajlandii, gdzie jest ich najwięcej, po Wietnam.

