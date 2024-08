Śmiertelny wypadek w Tomaszowie Mazowieckim. Są zarzuty

28-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego to domniemany sprawca wypadku w Tomaszowie Mazowieckim, w którym zginęły dwie kobiety. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, w czwartek, 22 sierpnia, ok. godz. 19 mężczyzna jechał ul. Mostową od strony trasy S8, gdy potrącił na przejściu dla pieszych (oznakowanego i z wysepką) 67- i 69-latkę, a następnie zderzył się z jadącą z naprzeciwka osobową toyotą.

28-latek oddalił się z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez mundurowych, którzy ujawnili, że miał w organizmie prawie jeden promil alkoholu. Dodatkowo pobrano od niego krew do dalszych badań, by sprawdzić, czy nie znajdował się również pod wpływem środków odurzających. Trzy inne osoby zostały ranne i trafiły do szpitali, ale jeden z pasażerów cupry - został zatrzymany przez policję do wyjaśnienia - i pasażerka toyoty opuścili już placówkę w Tomaszowie Mazowieckim. Drugi z pasażerów 28-latka nadal przebywa natomiast w szpitalu w Łodzi.

Kierujący usłyszał w sumie kilka zarzutów, a w piątek, 23 sierpnia, są z nim jeszcze wykonywane czynności. Dalsza część tekstu poniżej

