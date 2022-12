Lekarz z Pabianic "ciśnie" internautow, a oni go kochają! "Chcę takiego lekarza rodzinnego!"

Lekarz chorób wewnętrznych z Pabianic, Łukasz Wroński, podobnie jak wielu innych medyków różnych specjalności, udziela podstawowych porad za pośrednictwem Internetu. Na portalu abczdrowie.pl odpowiedział już na ponad 6 tysięcy pytań, zarówno dotyczących dawkowania leków, zdrowego trybu życia, niegroźnych objawów, jak i przypadków, które trzeba niezwłocznie skonsultować ze specjalistą. Lekarz rzeczowo i konkretnie odpowiada na wszystkie pytania, pomagając internautom na tyle, na ile da się pomóc za pośrednictwem sieci. W wielu przypadkach zaleca wizytę u lekarza pierwszego kontaktu lub u specjalisty, często czyniąc to w dość bezkompromisowy sposób, co wielu może uznać za zbyt ostre.

"Czy można zlikwidować wiszący podbródek? Jeśli tak to jak najlepiej za pomocą naturalnych sposobów?" - pyta 19-latka.

"Wskazana konsultacja u chirurga plastyka. Medycyna to nie magia, a nauka. Nie ma specjalnego zaklęcia na zwisające podbródki" - czytamy w odpowiedzi.

"Dzień dobry, możliwe, że zjadłam larwę moli spożywczej. Robiąc obiad ugotowałam ryż, po ugotowaniu wyłożyłam na talerz i jedząc zauważyłam małego białego robaczka z brązowa główką" - pyta 21-latka.

"Jak mawiał w swoich programach „Bear” Grylls, owady bywają cennym źródłem białka. Nic pani nie będzie" - uspokaja lekarz w charakterystyczny dla niego sposób.

"Od 2 dni mam wrażenie, że mam opuchniętą szyję po prawej stronie w okolicy gdzie mierzy się puls" - skarży się 30-latek.

"Oj, to przykre. Czego pan oczekuje po tym wpisie? Może to tylko takie pana wrażenie, a może trzeba pójść do lekarza, żeby mógł to zobaczyć" - odpowiada medyk.

Są też pytania, które pana doktora czasem potrafią zirytować. Nic dziwnego, gdyż dotyczą sfery, która z dbaniem o zdrowie nie mają zbyt wiele wspólnego. Są to przede wszystkim pytania o spożywanie alkoholu i innych używek, w tym również narkotyków. Lekarz z Pabianic, podobnie jak większość medyków, jest przeciwny zażywaniu tego typu, groźnych dla zdrowia i życia substancji. Często reaguje dość ostro.

"Witam! mam pytanie czy przy stosowaniu kropli Posorutin można pic alkohol? za odpowiedz z góry dziękuję" - pisze 35-letni mężczyzna.

"Można pić alkohol, chociaż jako lekarz nie polecam" - odpowiada lekarz.

"Mam 20 lat, po wypiciu alkoholu, zwykle wódki to następnego dnia boli mnie żołądek i wymiotuję pokarmem, które jadłem w trakcie picia poprzedniego dnia" - skarży się 20-latek.

"Jeśli to tylko po wypiciu alkoholu to proponuje nie pić i problem z głowy" - odpowiada lekarz.

"Witam. Mam 19 lat i zacznę od tego ze od jakiegoś czasu podczas palenia papierosów lub picia alkoholu zauważyłam ze mam odruch wymiotny" - pisze 19-letnia kobieta.

"Nie będę zbyt odkrywczy. Niech pani przestanie pić alkohol, a tym bardziej palić papierosy. To są bardzo szkodliwe używki do niczego niepotrzebne" - odpowiada stanowczo lekarz.

"Dzień dobry, wczoraj przerwałem ciag alkoholowy i mam delirium" - pisze 37-latek i pyta o leki bez recepty, które mogłyby mu pomóc.

"Proszę pana, jeśli chce pan sobie pomóc to niech się pan zgłosi do Poradni Odwykowej" - odpowiada wprost medyk - "Niech się pan nie bawi w witaminki. Ja rozumiem, ze jest teraz panu bardzo ciężko, ale taka to jest choroba. Raka nie wyleczy się lekami p-bólowymi, a alkoholizmu nie wyleczy się witaminkami. Bądź pan facetem i podejmij męską decyzję. Do specjalisty, do Poradni Odwykowej, do psychiatry, do psychologa. Rusz pan dupę i zrób coś dobrego dla siebie. A jak nie będą chcieli pana przyjąć to niech pan idzie do dyrektora placówki i walczy o swoje".

"Czy Rennie Duo działa po alkoholu?" - pyta 35-latek.

"To zależy jakiego efektu pan oczekuje" - czytamy w odpowiedzi.

"Mam 24 lata i od ok. 1roku czasu miewam codzienne kłucia w klatce piersiowej" - skarży się 24-latek i dodaje, że regularnie pali papierosy i marihuanę.

"Palenie tytoniu i marihuany jest jednym z najlepszych sposobów skutecznego powolnego samobójstwa. W pana przypadku zastanowiłbym się nad rzuceniem obu nałogów" - odpowiada bez ogródek lekarz.

"Wzięłam amfę w bardzo małej ilości. 30 minut później zaczęło mi się robić słabo, kręcić mi się w głowie, prawie mdlałam i jeszcze zbierało mnie na wymioty. Co to może znaczyć?" - pyta 19-latka.

"To może znaczyć, że zatruła się pani amfetaminą i ma pani jeszcze czas zmądrzeć i rzucić to g***o" - doktor nie przebiera w słowach.

"Witam, z 3 tygodnie temu zażyłem dopalacz. Serce mi szybko biło, jakbym przeżył śmierć. Po 4 dniach było już wszystko w porządku. Tydzień po przygodzie zażyłem marihuanę. Nie wiem, co teraz się ze mną dzieje, mam ciężkie nogi, zawroty głowy, zapominam co robię. Proszę o pomoc, kiedy mi to przejdzie? Co mogę zrobić?" - pyta 19-latek.

"K***a!!! Rzuć to świństwo i nie będziesz miał problemu!" - czytamy w odpowiedzi.

Mimo, iż niektórym może się nie podobać dość bezpośredni sposób udzielania odpowiedzi, wielu internautów jest zachwyconych podejściem lekarza do "wirtualnych pacjentów". Ich zdaniem, czasem jest to konieczne, by pewne rzeczy wytłumaczyć tak dosadnie, a wielu deklaruje wprost, że chciałoby takiego lekarza rodzinnego. Zdaniem satyrycznego portalu ASZdziennik.pl, internista z Pabianic to taki "polski dr House" i "rockandrollowiec polskiej medycyny".

O tym, że lek. Łukasz Wroński "robi to dobrze", świadczą również bardzo pozytywne oceny na portalu ZnanyLekarz.pl, gdzie pabianicki medyk jest oceniany na pięć gwiazdek, a pod jego profilem widnieją prawie same pozytywne komentarze.

"Pan Doktor Wroński jest naprawdę spoko. To bardzo rzeczowy i cierpliwy lekarz"

"Lekarz bardzo fachowy, rzeczowy i profesjonalny. W dodatku jest bardzo uprzejmy i cierpliwy"

"Jest lekarzem empatycznym i konkretnym. Wizyta przebiega zawsze miło i bez niedomówień"

"Świetny lekarz, trafne diagnozy, bardzo dokładny i skrupulatny"

- czytamy w komentarzach.

