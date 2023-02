Rawa Mazowiecka. 24-latek postrzelił sąsiada. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Mieszkaniec Rawy Mazowieckiej postrzelił na środku ulicy swojego 45-letniego sąsiada, z którym był wcześniej skonfliktowany. Do zdarzenia doszło w środę, 8 lutego, przed godz. 19, ale tamtejsza policja poinformowała o wszystkim dopiero w poniedziałek. Jak wynika z relacji mundurowych, 24-latek spotkał poszkodowanego na jednej z ulic, gdzie doszło między nimi do wymiany zdań. W trakcie scysji młodszy z mężczyzn wyciągnął pistolet i postrzelił adwersarza w udo, po czym jak gdyby nigdy nic zostawił go tam i poszedł do domu. Leżącego na chodniku 45-latka, który stracił już dużo krwi, znalazł przypadkowy świadek i wezwał służby ratownicze. Policjanci zatrzymali podejrzanego jeszcze tego samego dnia, choć jego ranny sąsiad na początku wcale nie chciał wyjawić, co się naprawdę wydarzyło.

- Poszkodowany początkowo twierdził, że upadł na metalowy pręt. Jednak w szpitalu podczas badania okazało się, że wewnątrz rany znajduje się kula. 45-letni mieszkaniec Rawy dopiero wtedy powiedział policjantom, że jest skonfliktowany z sąsiadem - informuje młodsza aspirantka Agata Krawczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Jak dodaje kobieta, 24-latek oddał strzał z broni czarnoprochowej, której posiadanie nie wymaga zezwolenia. Napastnik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

