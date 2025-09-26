Liht Move Festival 2025. Kiedy początek imprezy?

XV edycja Light Move Festival w Łodzi rozpoczyna się 26 września i potrwa do niedzieli 28 września 2025 roku. Tegoroczna impreza to wyjątkowe wydarzenie, bowiem na odwiedzających czeka wiele mappingów, instalacji oraz sporo nowości zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Pełny harmonogram wydarzenia znajdziecie tutaj: Light Move Festival 2025 w Łodzi. Harmonogram wydarzenia.

Utrudnienia w ruchu podczas trwania Light Movie Festival 2025 [LISTA ZAMKNIĘTYCH ULIC]

Na czas jubileuszowego XV Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła - Light Move Festival 2025, część Łodzi stanie się strefą atrakcji, więc władze oraz służby podjęły decyzję o zamknięciu pewnych ulic w mieście, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym i kierowcom. W związku z wyświetlanymi na budynkach iluminacjami oraz towarzyszącymi festiwalowi dodatkowymi atrakcjami w tym czasie zamknięte zostaną takie ulic jak m.in. Piotrkowska (od Pomorskiej do Roosevelta), Zachodnia (od Drewnowskiej do Więckowskiego) czy Podrzeczna (od Zachodniej do Nowomiejskiej). Niestety to dopiero początek listy zamkniętych ulic. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie zestawienie wszystkich ulic zamkniętych z powodu organizajci Light Move Festival 2025.

Light Move Festival 2025. Utrudnienia w ruchu w Łodzi [LISTA ULIC]

Light Move Festival. Historia powstania wydarzenia

Light Move Festival narodził się na przełomie 2009 i 2010 roku z inicjatywy Beaty Konieczniak i Norberta Wasserfurtha-Grzybowskiego. W lutym 2011 roku powstała fundacja Lux Pro Monumentis, która zajęła się organizacją wydarzenia. Jesienią tego samego roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu w Łodzi – iluminacje i mapping 3D w centrum miasta przyciągnęły około 45 tysięcy osób.

Z czasem impreza rozrosła się, obejmując coraz więcej instalacji świetlnych, mappingów i projekcji, a także koncertów i wydarzeń edukacyjnych. Od 2017 roku każda edycja ma swoje hasło przewodnie. Dziś festiwal przyciąga setki tysięcy uczestników i jest jednym z największych wydarzeń kulturalnych w Łodzi.