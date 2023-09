Light Move Festival powraca do Łodzi! [DATA, LOKALIZACJE, ZMIANY MPK]

Light Move Festival to największy w Polsce festiwal światła, odbywający się od 2011 roku w Łodzi. Każdej jesieni podświetla miasto kolorowymi iluminacjami architektonicznym, wyświetlane są w tym czasie również mappingi w technologii 2D/3D. Widowisko uzupełniają wielkoformatowe projekcje oraz instalacje świetlne w parkach miejskich, woonerfach i pasażach.

Nie inaczej będzie w tym roku. Festiwal rozpocznie się już 29 września i potrwa do 1 października. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo towarzyszy 600. urodzinom Łodzi. Hasło Light Move Festival 2023 to "Szukając szczęścia".

Specjalna część festiwalu została przygotowana na ul. Piotrkowskiej, na której przez trzy dni zobaczymy rekordową liczbę bajecznie kolorowych mappingów 3D.

Fasady sześciu zabytkowych kamienic rozświetlą artystyczne interpretacje szczęścia. Największy z trójwymiarowych pokazów autorstwa grupy Romera Diseño e Infografia ożywi elewacje budynków przy ul. Piotrkowskiej 147 i 149, Piotrkowską 99 rozświetli natomiast projekcja przygotowana przez Jeremie Bellota. Pod numerem Piotrkowskiej 90 zobaczymy talent Sławomira Fąfary, a przy Piotrkowskiej 71 pokaz grupy artystów z Tajlandii: Decide Kit. Szóstą kamienicą w programie jest Piotrkowska 53, która stanie się przestrzenią prezentacji twórczości Radu Ignata. Dodatkowo, na Piotrkowskiej pokazana będzie jubileuszowa instalacja świetlna składająca się z 600 łódek. Do jej tworzenia organizator zaprosił studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Poza główną ulicą Łodzi, pokazy odbywać się będą także w parku Sienkiewicza i Moniuszki, a także w EC1, gdzie zobaczyć będzie można trójwymiarowy mappingu na budynku chłodni. Tutaj również zaplanowano część muzyczną festiwalu oraz pokaz we wnętrzach budynku.

