To są pełne emocji rozmowy, do których lekarze przygotowują się na specjalnych szkoleniach. Delikatnie ale stanowczo przekazujemy, że możliwości medycyny nieodwołalnie się skończyły i nic więcej nie możemy zrobić. Że to jest wielka tragedia jednej rodziny, ale dla kogoś może oznaczać nadzieję na życie. Są łzy, jest wielki smutek. Na taką rozmowę potrzeba czasu i empatii - mówi dr Bogusław Sobolewski, szef anestezjologów w szpitalu Kopernika w Łodzi, którego cytuje lodz.wyborcza.pl.