42-latek przeżył upadek z 10. piętra wieżowca. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-05 21:01

Policja w Łodzi wyjaśnia okoliczności wypadku, w efekcie którego zmarł 42-letni mieszkaniec miasta. W niedzielę, 31 sierpnia, mężczyzna wypadł z okna 10. piętra wieżowca przy ul. Tomaszewicza, ale przeżył upadek. Poszkodowany wylądował na dachu nad wejściem do klatki schodowej, a później spadł na ziemię. 42-latek został zabrany do szpitala, ale zmarł w placówce.

Łódź. 42-latek wypadł z 10. piętra wieżowca i przeżył

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne

Łódź. 42-latek przeżył upadek z 10. piętra wieżowca. Zmarł w szpitalu

Choć 42-letni mieszkaniec wieżowca przy ul. Tomaszewicza w Łodzi przeżył upadek z 10. piętra, to wskutek obrażeń zmarł później w szpitalu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 sierpnia, w godzinach porannych. Mężczyzna spadł najpierw na daszek znajdujący się nad wejściem do klatki schodowej budynku, a później wylądował na ziemi. Poszkodowany stracił funkcje życiowe, które udało mu się przywrócić po resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Załoga karetki pogotowia zabrała go do szpitala w stanie ciężkim, ale 42-latek ostatecznie zmarł w placówce. Sprawę bada policja.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

