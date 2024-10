Zasadniczy błąd popełniono przy przyjęciu chorego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Niewłaściwa ocena stanu chorego skutkowała kilkugodzinnym opóźnieniom w przyjęci pacjenta na oddział szpitalny, przy czym wskazany powinien być oddział chorób wewnętrznych. Wyjściowy stan pacjenta był ogólnie ciężki, z objawami rozwijającego się wstrząsu septycznego, zagrażającego życiu. Mimo to nie zintensyfikowano działań zmierzających do ustalenia prawidłowego i pełnego rozpoznania choroby. Brakowało ciągłego i stałego monitorowania parametrów życiowych, nie prowadzono bilansów płynu. Zdecydowanie za późno włączono antybiotyk