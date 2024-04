i Autor: Shutterstock Ciało 29-letniego mężczyzny znaleziono na chodniku przed kamienicą przy ul. Kilińskiego w Łodzi. Do tragicznego odkrycia doszło w środę, 17 kwietnia, ok. godz. 3, zdj. ilustracyjne

Co pokazał zapis z kamery monitoringu?

Ciało 29-latka przed kamienicą na ul. Kilińskiego! Chwilę wcześniej opuścił szpital

Ciało 29-letniego mężczyzny znaleziono na chodniku przed kamienicą przy ul. Kilińskiego w Łodzi. Do tragicznego odkrycia doszło w środę, 17 kwietnia, ok. godz. 3. Przed zgonem, w nocy z wtorku na środę, zmarły trafił do szpitala z urazem głowy, spowodowanym prawdopodobnie upadkiem, ale po udzieleniu pomocy opuścił placówkę. Zmarł nagle w drodze do domu.