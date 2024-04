Powiem szczerze, że cały dorobek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie byli doskonali terapeuci, korzystający z doświadczeń i szkoleń m.in. w USA, został w 2022 r. zaprzepaszczony. Wtedy PARPA zlikwidowano, połączono z Krajowym Biurem ds. Narkomanii, tworząc na jej miejsce Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Nieco wcześniej zwolniono dyrektora PARPA, który był przeciwny proponowanej formie przeprowadzenia tej fuzji, a do tego mówił prawdę o problemach związanych z alkoholem w Polsce. To spowodowało, że ówczesny minister zdrowia "stracił zaufanie" do dyrektora. W ten sposób rozmontowano jeden z najlepszych w Europie systemów monitorujących problemy alkoholowe. Była to jedyna instytucja, z którą liczyło się alkoholowe lobby - mówi Onetowi terapeuta.