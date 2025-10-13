"Synku, wróć do domu". Tata zaginionego Karola z Koluszek nie może powstrzymać łez

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Konsultacja: eitor
2025-10-13 13:27

Robert Szewczyk z Koluszek odchodzi od zmysłów. Jego ukochany syn Karol (16 l.) od czwartku 9 października nie daje znaków życia. Nastolatek zaginął razem z poznaną miesiąc wcześniej jego rówieśniczką, mieszkającą w pobliskiej wsi Borowa, Joanną Ciepluchą. - Synku, wróć do domu - apeluje ze łzami w oczach tata nastolatka.

Karol i Asia z Koluszek zaginęli. Ojciec chłopca apeluje ze łzami w oczach

- To do niego zupełnie niepodobne - mówi nam ojciec chłopaka. - On, jak tylko miał się trochę spóźnić do domu, to do nas dzwonił. Nie wiem, co się teraz stało. Nigdy wcześniej nie znikał - dodaje poruszony mężczyzna.

Policjanci, którzy poszukują zaginionych, ustalili, że Karol i Joanna w dniu zaginięcia wyszli z domów i mieli iść do swoich szkół. Tam jednak nie dotarli, natomiast na dworcu kolejowym w Koluszkach kupili bilety na pociąg do Wrocławia. Do stolicy Dolnego Śląska mieli dojechać przed godziną 13. Tego samego dnia wieczorem Karol logował się do swojego profilu w mediach społecznościowych w miejscowości Jedlina Zdrój, koło Wałbrzycha.

Czytaj więcej o sprawie: Zaginięcie 16-latków. Joanna i Karol zniknęli bez śladu. Czy to "48 Hours Challenge"? Stanowcze słowa policji

Rodzina i policja proszą o pomoc

- Jak tylko się o tym dowiedziałem, pojechałem na miejsce i go tam szukałem, ale nikt nic nie widział, nikt nic nie wie – mówi zrozpaczony pan Robert. Ojciec Karola opowiada, że jego syn i Joanna poznali się miesiąc temu. - To była zwykła koleżeńska znajomość - twierdzi.

- Prowadzimy cały czas intensywne czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków - mówi Aneta Kotynia z Komendy Policji w Koluszkach.

Czy Karol i Joanna mogą brać udział w modnym w ostatnim czasie wśród młodzieży wyzwaniu "48h challenge", polegającym na ucieczkach z domu i ukrywaniu się przed policją? - Nic na to nie wskazuje - odpowiada Aneta Kotynia.

Wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o miejscu ich pobytu proszone są o kontakt z policją w Koluszkach pod numerem telefonu (47) 842 12 11, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom poszukiwanych! Każda informacja może być istotna!

Galeria ze zdjęciami: Zaginieni nastolatkowie. Karol Sz. i Joanna C.

Zaginiony Karol Sz. z Koluszek
8 zdjęć
Super Express Google News
Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONY CHŁOPIEC
ŁÓDZKA POLICJA