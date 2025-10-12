Policja szuka Joanny i Karola. Nastolatkowie zniknęli bez śladu. Rodziny odchodzą od zmysłów

2025-10-12 16:02

Trwają poszukiwania dwojga zaginionych 16-latków: Joanny Cieplucha i Karola Szewczyka. Nastolatkowie zaginęli w czwartek (9 października) rano i od tamtej pory nie kontaktowali się z rodziną. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach wszystkich tych, którzy mogą mieć informacje o miejscu pobytu Joanny i Karola.

i

Autor: Łódzka Policja/ Materiały prasowe Zaginieni 16-latkowie to Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk.
  • Policja w Koluszkach poszukuje dwójki 16-latków, Joanny i Karola, którzy zaginęli 9 października.
  • Ostatni raz widziano ich rano w Koluszkach i Borowej; od tego czasu nie nawiązali kontaktu z rodziną.
  • W artykule znajdziesz rysopisy zaginionych i dowiesz się, jak możesz pomóc w ich odnalezieniu.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach (woj. łódzkie) poszukują dwójkę zaginionych 16-latków: Joannę Cieplucha i Karola Szewczyka. Po raz ostatni nastolatkowie byli widziani w miejscu swojego zamieszkania w miejscowościach Koluszki i Borowa w czwartek (9 października) rano.

Od tamtej pory 16-latkowie nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami. W sprawie podjęto działania poszukiwawcze, które trwają do chwili obecnej. Wszystkie osoby mające wiadomości na temat zaginionych proszone są o pilny kontakt z policją.

16-letnia Joanna Cieplucha mieszka w miejscowości Borowa, w gminie Koluszki. Mierzy 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy i ciemnobrązowe włosy do ramion. W dniu zaginięcia ubrana w czarną bluzkę na ramiączka, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem i białe buty za kostkę. Miała przy sobie czarną małą torebkę i suchawki bezprzewodowe.

16-letni Karol Szewczyk mierzy 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne blond włosy, niebieskie oczy i charakterystyczną, dużą bliznę na prawym łokciu. W dniu zaginięcia miał na sobie czarną kurtkę wiatrówkę, jasne dresy i czarne buty za kostkę.

Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 62 f, pod numerem telefonu (47) 842 12 11, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112.

