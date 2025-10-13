Zaginięcie 16-latków. Joanna i Karol zniknęli bez śladu. Czy to "48 Hours Challenge"? Stanowcze słowa policji

Minęło kilka dni, a nadal nie wiadomo, gdzie są 16-latkowie z województwa łódzkiego: Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk. Nastolatkowie zniknęli w czwartek (9 października) rano i od tamtej pory ślad po nich zaginął. Czy zniknięcie Joanny i Karola ma związek z internetowym trendem "48 Hours Challenge". Mówi nam o tym łódzka policja, zajmująca się sprawą.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach (woj. łódzkie) poszukują dwoje zaginionych 16-latków. Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk po raz ostatni widziani byli w miejscu swojego zamieszkania w miejscowościach Koluszki i Borowa w czwartek (9 października) rano.

Od tamtej pory 16-latkowie nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami. Policja od kilku dni próbuje ustalić, gdzie są Joanna i Karol.

Intensywnie pracujemy nad sprawą dwójki zaginionych 16-latków. Sprawdzamy każdy trop, weryfikujemy każdą otrzymaną informację, prowadzimy szereg czynności operacyjnych, o których nie możemy mówić dla dobra postępowania. Do chwili obecnej nie zostali odnalezieni.

- mówi w rozmowie z „Super Expressem” asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Policjantka dodała, że służby „nie wykluczają żadnej z hipotez”. Po odnalezieniu ciał dwojga nastolatków w woj. podkarpackim, pojawiają się spekulacje, jakoby Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk również mieli wziąć udział w „48 Hours Challenge – zniknij bez śladu”. O co chodzi? Małoletni mają upozorować swoje zniknięcie i uciec z domu na 48 godzin. Im więcej osób będzie nas szukać, tym więcej punktów należy się "uczestnikom". W „grze” chodzi też o to, aby w internecie pojawiło się jak najwięcej informacji o zaginięciu danej osoby. Jakby tego było mało, ukrywający się małoletni mają robić wszystko, by utrudnić innym poszukiwania.

Nie zakładamy takiej sytuacji, natomiast nie możemy wykluczyć żadnej z hipotez. Nie wiązalibyśmy tego zaginięcia z internetowym challengem. Wiele osób o to pyta, słysząc o zdarzeniu, do którego doszło na Podkarpaciu.

- wyjaśniła asp. Aneta Kotynia.

16-letnia Joanna Cieplucha mieszka w miejscowości Borowa, w gminie Koluszki. Mierzy 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy i ciemnobrązowe włosy do ramion. W dniu zaginięcia ubrana w czarną bluzkę na ramiączka, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem i białe buty za kostkę. Miała przy sobie czarną małą torebkę i słuchawki bezprzewodowe.

16-letni Karol Szewczyk mierzy 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne blond włosy, niebieskie oczy i charakterystyczną, dużą bliznę na prawym łokciu. W dniu zaginięcia miał na sobie czarną kurtkę wiatrówkę, jasne dresy i czarne buty za kostkę.

Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 62 f, pod numerem telefonu (47) 842 12 11, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112.

