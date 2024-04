Pierwsza komunia święta syna detektywa Rutkowskiego

W gronie dzieci, które przystąpią w tym roku do pierwszej komunii świętej, jest syn detektywa Rutkowskiego - informuje Fakt.pl. Przyjęcie Krzysztofa Rutkowskiego juniora zapowiada się wyjątkowo nie tylko z tego względu, ale również dlatego, że będzie połączone z przyjęciem weselnym Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Rutkowski, rodziców chłopca. Majowa uroczystość, na którą zaproszono 150 gości, poprzedzi pierwszą komunię świętą 10-latka, która odbędzie się dzień później. Dalsza część tekstu poniżej.

Rodzice starszych dzieci zawsze mówili, że zaliczenia z tymi modlitwami są ciężkie. Krzyś nie tylko bardzo przeżywa pójście do komunii, ale on naprawdę z zaciekawieniem wszystkiego tego słucha. Dostaje piątki, szóstki, więc mam z nim żadnego problemu. Jestem naprawdę bardzo dumna z niego - mówi Maja Rutkowski w rozmowie z Fakt.pl.

Krzysztof Rutkowski junior wybrał prezent

Krzysztof Rutkowski junior i inne dzieci z jego rocznika przystąpią do pierwszej komunii świętej w garniturku, a nie w albie, a w czasie przyjęcia 10-latek będzie nosił smoking i frak. Chłopiec ma dostać na prezent samochód, którym mógłby jeździć na specjalnym torze, ale dopiero od 12. roku życia. Jego mama nie jest do końca przekonana do tego pomysłu, z uwagi na bezpieczeństwo synka, dlatego zastanawia się, czy nie dojdzie do zmiany. Kobieta wie, że junior może też liczyć na prezenty od gości, ale jest spokojna o to, jak na nie zareaguje. Dalsza część tekstu poniżej.

