Dwie osoby w szpitalu

Dostawcze iveco wjechało prosto pod tramwaj! Potężne zderzenie we wtorkowe popołudnie. Są ranni w wypadku [ZDJĘCIA]

Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z al. Palki w Łodzi doszło we wtorek, 1 października, do wypadku, bo tramwaj zderzył się z samochodem dostawczym marki Iveco. Trzy osoby zostały ranne, z czego dwie wymagały hospitalizacji, ale wśród poszkodowanych nie ma nikogo z ok. 20 pasażerów tramwaju. Obrażenia ciała odniósł za to motorniczy pojazdu.