Z dużej chmury mały deszcz. W tych szkołach w ogóle nie ma edukacji zdrowotnej! Taki jest powód

Nie wszystkie szkoły w Łodzi będą prowadzić lekcje edukacji zdrowotnej. W związku z tym, że przedmiot jest nieobowiązkowy, należało się liczyć z rezygnacjami części uczniów, ale w XIII LO, XXIX LO, Zespole Szkół Ekonomii i Usług udziału w zajęciach odmówili wszyscy. Są też jednak szkoły średnie w Łodzi, gdzie frekwencja w nauce przedmiotu przekracza 60 procent. Jeszcze wyższa jest w podstawówkach.

i Autor: Shutterstock