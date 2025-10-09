- Ponad 13 tysięcy uczniów łódzkich publicznych szkół średnich zrezygnowało z edukacji zdrowotnej, która zadebiutowała jako nieobowiązkowy przedmiot.
- W niektórych placówkach przedmiot nie odbywa się wcale, podczas gdy w innych frekwencja przekracza 60%.
- Sprawdź, dlaczego młodzież unika zajęć i jak wygląda sytuacja w szkołach podstawowych.
Łódź. W tych szkołach nie ma edukacji zdrowotnej. Wszyscy uczniowie zrezygnowali
Aż 13 325 z łącznej liczby 16 529 uczniów publicznych szkół średnich w Łodzi zrezygnowało z udziału w edukacji zdrowotnej - informuje "Dziennik Łódzki". Nieobowiązkowy przedmiot zadebiutował od 1 września 2025 r. w programie nauczania, ale w szkołach ponadpodstawowych w Łodzi, w klasach 1-3, uczęszcza na niego mniej niż 20 procent młodzieży. W następujących placówkach:
- XIII LO;
- XXIX LO;
- Zespół Szkół Ekonomii i Usług;
edukacji zdrowotnej nie ma wcale, bo z przedmiotu zrezygnowali tam wszyscy uczniowie. Na przeciwległym biegunie są: XLVII LO, XXI LO, XV LO, Zespół Szkół Gastronomicznych i Zespól Szkół Samochodowych, gdzie frekwencja na zajęciach wynosi ponad 60 procent.
Znacznie lepiej pod względem udziału w lekcjach edukacji zdrowotnej wygląda sytuacja w szkołach podstawowych w Łodzi. Jak informuje "Dziennik Łódzki", w zajęciach bierze udział ponad połowa z 25 147 uczniów klas 4-8. Rekordową frekwencję zanotowano w SP nr 158, tj. 85 procent. Kolejne miejsca zajmują SP 141 i SP nr 137, gdzie na lekcjach edukacji zdrowotnej pojawia się, odpowiednio, 78 i 76 procent wszystkich uczniów.