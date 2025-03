Łódź. Gruba piana na rzece Jasień. Mieszkańcy alarmują służby

Mieszkańcy Łodzi, którzy wybrali się w sobotę, 15 marca, do parku na Jasieniem, musieli od razu powiadomić służby odpowiedzialne za zieleń miejską i wodę - informuje "Dziennik Łódzki". Na rzece Jasień pojawiły się grube warstwy piany, co od razu zrodziło podejrzenie, że akwen został zanieczyszczony. Łodzianka, która powiadomiła o wszystkim dziennikarzy i urzędników, przypomina, że ok. rok temu doszło do podobnie sytuacji - wtedy padły nawet kaczki żyjące nad stawem w parku na Jasieniem.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi zna już sprawę piany na rzece i nie ma wątpliwości, że do jej pojawienia się doprowadziło jakieś zanieczyszczenie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji pobrał w związku z tym próbki do przeprowadzenia analiz fizykochemicznych.

- Wydział Gospodarki Komunalnej rozważa techniczne możliwości montażu czujników zanieczyszczeń wody w odkrytych wodach w Łodzi. Każdy sygnał od łodzian jest cenny i pomaga nam usuwać skutki takich nieodpowiedzialnych zachowań - przekazała "Dziennikowi Łódzkiemu" Joanna Łucka- Szczygieł.