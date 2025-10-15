Seria napadów na samotne kobiety. "Uderzył ją głową w wargę". Mieszkańcy organizują patrole obywatelskie

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Konsultacja: jch
2025-10-15 19:17

Blady strach padł na kobiety mieszkające na osiedlu Żubardź w Łodzi. Od kilkunastu dni dochodzi tam do napadów na samotne kobiety, które po zmroku wracają do swoich domów. Policjanci otrzymali na razie siedem takich zgłoszeń. Każda sprawa wygląda podobnie. Przerażeni mieszkańcy sami organizują nocne patrole.

  • Na osiedlu Żubardź w Łodzi dochodzi do serii napadów na kobiety.
  • Policja ma już siedem zgłoszeń o podobnych zdarzeniach.
  • Napastnik atakuje przy wejściach do klatek schodowych i kradnie torebki oraz telefony.
  • Jeden z ataków miał miejsce 12 października przy ul. Kasprzaka 65.
  • Mieszkańcy twierdzą, że napadów może dokonywać dwóch mężczyzn.
  • Zdarzenia wiązane są z nielegalnym salonem gier lub narkomanami z okolicy.

Kobieta jest atakowana, często pod wejściem do klatki schodowej bloku, w którym mieszka, a bandyta używając siły zabiera jej torebkę i/lub telefon komórkowy. Do jednego z takich napadów doszło 12 października pod wieżowcem przy ul. Kasprzaka 65. – Sąsiadka wracała do domu, otwierała drzwi wejściowe do klatki schodowej. Ten napastnik wpadł na nią, uderzył ją głową w wargę i wyszarpał jej torebkę – mówi mieszkanka bloku, Ewa Grzybowska. – Na osiedlu panuje strach. Mężczyźni, którzy dowiedzieli się o tych sytuacjach nie pozwalają żonom wracać samotnie do domów. Są też organizowane przez mieszkańców patrole obywatelskie. Chodzimy w grupach po pięć osób i sprawdzamy takie ciemniejsze uliczki.

Mieszkańcy osiedla mówią, że napadów może dokonywać dwóch mężczyzn – jeden podbiega do kobiet i wyszarpuje im torebki, a drugi stoi na czatach i go asekuruje. Wiążą te napady albo z niedawno otwartym w okolicy nielegalnym salonem gier, w którym grający potrzebują gotówki, albo z przebywającymi w okolicy narkomanami, którzy potrzebują pieniędzy na środki odurzające.

Kamila Sowińska z łódzkiej policji mówi, że mundurowi intensywnie pracują nad zatrzymaniem sprawcy bądź sprawców.

Seria napadów w Łodzi. Kobiety boją się wracać same do domów
10 zdjęć
ŁÓDŹ
ROZBÓJ ŁÓDŹ