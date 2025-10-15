Na osiedlu Żubardź w Łodzi dochodzi do serii napadów na kobiety.

Policja ma już siedem zgłoszeń o podobnych zdarzeniach.

Napastnik atakuje przy wejściach do klatek schodowych i kradnie torebki oraz telefony.

Jeden z ataków miał miejsce 12 października przy ul. Kasprzaka 65.

Mieszkańcy twierdzą, że napadów może dokonywać dwóch mężczyzn.

Zdarzenia wiązane są z nielegalnym salonem gier lub narkomanami z okolicy.

Kobieta jest atakowana, często pod wejściem do klatki schodowej bloku, w którym mieszka, a bandyta używając siły zabiera jej torebkę i/lub telefon komórkowy. Do jednego z takich napadów doszło 12 października pod wieżowcem przy ul. Kasprzaka 65. – Sąsiadka wracała do domu, otwierała drzwi wejściowe do klatki schodowej. Ten napastnik wpadł na nią, uderzył ją głową w wargę i wyszarpał jej torebkę – mówi mieszkanka bloku, Ewa Grzybowska. – Na osiedlu panuje strach. Mężczyźni, którzy dowiedzieli się o tych sytuacjach nie pozwalają żonom wracać samotnie do domów. Są też organizowane przez mieszkańców patrole obywatelskie. Chodzimy w grupach po pięć osób i sprawdzamy takie ciemniejsze uliczki.

Mieszkańcy osiedla mówią, że napadów może dokonywać dwóch mężczyzn – jeden podbiega do kobiet i wyszarpuje im torebki, a drugi stoi na czatach i go asekuruje. Wiążą te napady albo z niedawno otwartym w okolicy nielegalnym salonem gier, w którym grający potrzebują gotówki, albo z przebywającymi w okolicy narkomanami, którzy potrzebują pieniędzy na środki odurzające.

Kamila Sowińska z łódzkiej policji mówi, że mundurowi intensywnie pracują nad zatrzymaniem sprawcy bądź sprawców.

