Łódź. Randka kobiety zakończona interwencją policji i straży pożarnej

Randka mieszkanki Łodzi wywołała taki niepokój u członków jej rodziny, że postanowili oni powiadomić o wszystkim policję i straż pożarnej. Wszystko przez to, że bliscy stracili z nią kontakt, więc nie mogąc się do niej dodzwonić, przestraszyli się, że kobiecie może coś zagrażać. Pod blokiem przy ul. Piasta, gdzie mieszkała, pojawili się najpierw policjanci, ale gdy nikt nie odpowiadał na pukanie i wołania, wezwali oni na pomoc strażaków. Tym udało się dostać do środka lokum przez balkon.

Jak informuje dzienniklodzki.pl, mieszkanie łodzianki "wyglądało jak po przejściu tornada". Dlaczego? Okazało się, że wszystko wywrócił do góry nogami jej pies, który po prostu tęsknił za właścicielką. Do kobiety udało się ostatecznie dodzwonić - w czasie rozmowy uspokoiła służby, że nic jej się nie stało.