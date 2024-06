Krzyczał "Allah" i wymachiwał nożem?! Klienci apteki przerażeni. "Trzymajcie go w pięciu, ku***, a nie w dwóch" [WIDEO]

Łódź. Zdali maturę w 1965 r. Od tamtej pory spotkali się 120 razy

Można pomyśleć, że absolwenci XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi z klasy D w ogóle nie mają siebie dość, bo od zdania matury w 1965 r. spotkali się już 120 razy - informuje dzienniklodzki.pl. Kończąc szkołę, obiecali sobie, że będą się widywać wszyscy razem co 5 lat, życie przerosło ich najśmielsze oczekiwania. W pierwszym spotkaniu w 1970 r. wzięło udział 18 osób, ale to tylko dlatego, że część z nich zdążyła już wyjechać za granicę. W ostatni piątek, 14 czerwca, zobaczyli się po raz kolejny - z uwagi na to, że część absolwentów zmarła, w spotkaniach regularnie bierze udział 13 osób. Dalsza część tekstu poniżej.

Byliśmy łobuzami, ale inteligentnymi - śmieje się Witold A. Głuchowski, jeden z uczniów wspomnianej klasy. - Nasi nauczyciel żartowali, że jesteśmy klasą szczególną. I byliśmy! Gdy zabrano nam naszego profesora - przeniesiono go do "Kopra" (I LO - dop. re.) zorganizowaliśmy strajk - informuje dzienniklodzki.pl.

Maturzyści z 1965 r. nie tylko często się widują, ale po każdym spotkaniu wydają również pamiątkowy album. Z kolei pan Witold napisał o swojej klasie książkę. Wszyscy planują specjalną imprezę z okazji 60. rocznicy zdania matury, która przypadnie już w przyszłym roku.