Łodzian czeka drogowy armagedon. Z powodu szczytu OBWE zamknięte ulice, utrudniony ruch, zmiany dla pasażerów!

OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poza krajami naszego kontynentu zrzesza także m.in. Stany Zjednoczone, Kanadę i niektóre państwa Azji Środkowej. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. W 2022 roku to właśnie Polska sprawuje w niej przewodnictwo, a na początku grudnia w Łodzi zorganizowane zostanie spotkanie rady ministerialnej. Szefowie dyplomacji krajów członkowskich OBWE będą dyskutować w gmachu EC1 przy ul. Targowej oraz salach konferencyjnych dworca Łódź Fabryczna.

Szczyt OBWE w Łodzi - utrudnienia w ruchu od 30 listopada do 2 grudnia

"Organizacja tak ważnej międzynarodowej imprezy będzie wiązała się ze zmianami i utrudnieniami w ruchu, które dotkną dużą część miasta, szczególnie w godzinach porannych. Najwięcej z nich musimy się spodziewać w okolicach EC1 i wspomnianego dworca. Pierwsze utrudnienia pojawią się 30 listopada w godzinach popołudniowych" - zapowiada Urząd Miasta Łodzi.

Szczegóły:

Od 30 listopada do 2 grudnia zamknięta zostanie dla ruchu ul. Sass-Zdort, plac Dąbrowskiego oraz czasowo zamknięta będzie ul. Orla i ul. Tuwima. Pojawią się również zakazy parkowania na ul. Ogrodowej na wysokości Manufaktury, ul. Orlej, ul. Łąkowej przy al. Mickiewicza, placu Dąbrowskiego, ull. Tuwima od ul. Targowej do ul. Kilińskiego oraz ul. Kilińskiego przy parku Sienkiewicza. Zakaz parkowania dotyczył będzie również mieszkańców. "Należy bacznie przyglądać się znakom, bo omyłkowe zaparkowanie w miejscach wyłączonych z ruchu, skutkować będzie odholowaniem pojazdu" - przestrzega magistrat.

Szczyt OBWE w Łodzi. Zatrzymania ruchu

Oprócz transferów z hoteli należy spodziewać się także transferów z lotniska oraz od strony wjazdów do miasta z autostrad. Zatrzymania ruchu oczekujmy m.in. na ul. Zachodniej i al. Kościuszki, na trasie W–Z, na ul. Kopcińskiego, a także alei Scheiblerów i Grohmanów.

Na czas przejazdów ruchem kierować będzie policja, a ruch wstrzymywany będzie nie tylko na trasach przejazdu, ale także na ulicach poprzecznych.

Na czas trwania szczytu OBWE ma zostać zachowana możliwość obsługi pasażerskiej PKP na dworcu Łódź Fabryczna.

Dworzec Łódź Fabryczna częściowo zamknięty

Zmiany pojawią się również na dworcu Łódź Fabryczna i w komunikacji miejskiej. Część autobusowa dworca Łódź Fabryczna będzie zamknięta dla ruchu. Do dyspozycji pozostanie jedynie część kolejowa. Autobusy odjeżdżające do Piotrkowa Trybunalskiego odjeżdżać będą z przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na południowej jezdni al. Rodziny Poznańskich. Natomiast pozostałe autobusy dalekobieżne odjeżdżać będą od 30 listopada do 2 grudnia z placu Mikulskiego (krańcówka przy ul. Wydawniczej). Dla podróżnych uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa D1, która kursować będzie przez całą dobę pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a placem Mikulskiego.

Zmiany MPK Łódź od 30 listopada do 2 grudnia

Zmienioną trasą pojadą również autobusy i tramwaje kursujące w rejonie Nowego Centrum Łodzi. Dla ułatwienia trasy pozostaną takie same, jak obecnie podczas prac na ul. Narutowicza.

Linie 12 i 18 kursować będą przez al. Rodziny Poznańskich, ul. Węglową i ul. Tramwajową. Na tych liniach należy spodziewać się dużych utrudnień ze względu na bliskość z miejscem, gdzie odbędą się obrady OBWE. Dojazdy uprzywilejowanych kolumn pojazdów spowodują konieczność przekierowania tramwajów na trasę objazdową przez al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego. Natomiast linia 9 kursować będzie na Radiostację.

W czasie przejazdu pojazdów rządowych zmieni się również trasa linii Z1. Kursować będzie na trasie dworzec Łódź Chojny, ul. Kilińskiego, ul. Wigury, ul. Sienkiewicza, ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska, ul. Tymienieckiego, ul. Kilińskiego, ul. Broniewskiego, ul. Rzgowska, ul. Bankowa, ul. Śląską, dworzec Łódź Chojny.

Autobusy dojeżdżające na dworzec Fabryczny pojadą w głównej mierze przez ul. Jaracza i ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do al. Rodziny Poznańskich, a w drugą stronę wyjadą przez ul. Uniwersytecką w kierunku ronda Solidarności lub ul. Jaracza do ul. Sterlinga.

W trakcie wstrzymania ruchu i zamknięć na ul. Tuwima, autobusy linii 80 i 83 pojadą trasą objazdową w stronę centrum przez al. Rodziny Grohmanów, al. Rodziny Scheiblerów, al. Rodziny Poznańskich, ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i ul. Sienkiewicza do ul. Tuwima. W drugą stronę pojadą przez ul. Struga, ul. Wólczańską, ul. Radwańską, ul. Brzeźną, ul. Sienkiewicza, ul. Wigury, ul. Kilińskiego, ul. Fabryczną i ul. Przędzalnianą do al. Piłsudskiego lub ul. Tuwima.

Stałe zmiany w komunikacji obowiązują od 30 listopada do 2 grudnia, a czasowe zmiany tras w godzinach południowych 30 listopada oraz w godzinach porannego popołudniowego szczytu 1 i 2 grudnia.

