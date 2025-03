Łódzka Kolej Aglomeracyjna inwestuje w tabor. W kwietniu przetarg

- Liczymy, że do przetargu zgłosi się wielu wykonawców z ciekawymi ofertami, które będą spełniać nasze oczekiwania. Chcielibyśmy, żeby te nowe, większe pociągi przyjechały do nas tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej ma być to 2029 r. Wówczas, po otwarciu tunelu średnicowego, będziemy wiedzieli, jakie są potoki podróżnych, a to pozwoli nam dopasować połączenia i wykorzystanie taboru do potrzeb mieszkańców - zapowiada wicedyrektor departamentu infrastruktury urzędu marszałkowskiego w Łodzi Aneta Wierzbicka.