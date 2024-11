Najpierw Beko, teraz to? Kolejna firma szykuje grupowe zwolnienia. To nie będą spokojne święta

Łódzki drapacz chmur stał się ikoną miasta

Łódź to jedno z największych miast w Polsce położone w jej środkowej części. Turyści chętnie odwiedzają tę metropolię i zazwyczaj udają się do takich miejsc jak np. Manufaktura, EC1 czy na ulicę Piotrowską, będącą jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie. Co ciekawe, spora część osób coraz chętniej kieruje się także w okolice ul. Sienkiewicza 3/5, bowiem właśnie tam znajduje się namiastka stolicy, czyli Wieżowiec Centrali Tekstylnej. Dziś to prawdziwa ikona miasta.

Wieżowiec Centrali Tekstylnej w Łodzi. Historia powstania

Łódzki drapacz chmur nazywany nadal przez wielu wieżowcem dla Centrali Tekstylnej znany jest też jako "wieżowiec TVP". Na początku lat 50. XX wieku, a dokładnie w 1948 roku ogłoszono konkurs dla architektów, a zwycięskim projektem był ten autorstwa inż. arch. Jana Kruga.

Budynek Centrali Tekstylnej ma być jednym organizmem architektonicznym. Blok środkowy ma być dominantą bryły. Skrzydła południowo-wschodnie i północno-zachodnie o 5-ciu kondygnacjach dowiązane powinny być do gabarytów domów okolicznych o wysokości 18,50 m. [...] Budynek powinien posiadać gabinety dyrektorów, zastępców, sale konferencyjne. Przewidziany personel - około 1150 osób - opisywał konkurs miesięcznik Architektura z lutego 1949 roku, architektura.muratorplus.pl.

Co ciekawe, wygrany projekt nie do końca podobał się jury i na dodatek finalnie diametralnie się zmienił. Według założeń architekta obiekt miał być m.in. przeszklony oraz opiewać w styl modernistyczny, lecz zrezygnowano z owych pomysłów, a zdecydowano się na konstrukcję socrealistycznego kostiumu, przez co zaczął przypominać do złudzenia warszawski Pałac Kultury i Nauki.

W trakcie budowy zlikwidowano Centralę Tekstylną i w 1956 roku na miejscu powstał łódzki ośrodek TVP, który do dziś ma tam siedzibę, lecz nie w samym wieżowcu, a na niższych pawilonach. Aktualnie 30 proc. części budynku należy także do starostwa i 70 proc. do urzędu marszałkowskiego.

Jesteście ciekawi, jak przedstawia się obiekt na fotografiach? Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.