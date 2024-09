Doszło do zbrodni?

Popyt na miejsca noclegowe przed nowym rokiem akademickim jest ogromny. Studenci w pierwszej kolejności szukają miejsc w domach studenckich. Ile trzeba w nich zapłacić na nocleg i jaki mają obecnie standard? Zacznijmy od domów studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Miesięczny koszt wynajmu lokum na Lumumbowie waha się od 380 do 860 zł i zależy od konkretnego akademika, a także od tego, z iloma osobami student będzie dzielić pokój. Najtaniej będzie w pokoju trzyosobowym w VIII DS, a najdrożej w jedynce w V, VII i IX DS. Wynajem pokoju dwuosobowego kosztuje od 440 złotych w VIII DS do 660 zł w V, VII i IX. Aktualnie trwa 3 tura zbierania wniosków o miejsce w akademiku, która zakończy się 15 września.

Miesięczny koszt wynajmu lokum w domach studenckich Politechniki Łódzkiej waha się od 500 do 900 zł i również zależy od konkretnego akademika oraz tego, ile osób mieszka w pokoju.

Pokój dwuosobowy w najnowocześniejszym I DS kosztuje 600 zł na miesiąc, a jednoosobowy 800 zł. Pierwszeństwo mają studenci ze stypendium rektora. W II DS trzeba zapłacić odpowiednio 700 i 900 zł. Taniej jest pozostałych DS, bo za pokój dwuosobowy trzeba zapłacić 500 zł, a jednoosobowy 600 zł. Do poniedziałku, 9 września, potrwa II tura składania wniosków.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dysponuje 3 domami studenckimi. Miesięczny wynajem pokoju w I DS, czyli Medyku, kosztuje od 540 do 960 złotych. Najtaniej wychodzi miejsce w pokoju dwuosobowym bez sanitariatu, a najdrożej jedynka z sanitariatem. Drożej będzie w II DS, czyli Synapsie. Ceny wahają się od 690 złotych za miejsce w pokoju dwuosobowym do 1320 zł za miejsce pokoju jednoosobowym w segmencie. Oba akademiki znajduje się na Lumumbowie. Nocleg w IV DS, mieszczącym się na placu Hallera, kosztuje od 540 złotych za miejsce w pokoju 2-os. (w segmencie 8-osobowym) do 1230 złotych za jedynkę z kuchnią. Informacji na temat miejsc trzeba szukać w administracji akademików.

Jaki jest koszt wynajmu mieszkania w Łodzi?

Studenci, którym nie uda się znaleźć miejsca w akademiku lub z różnych powodów nie chcą mieszkać w lokum oferowanym przez uczelnię, mogą wynająć pokój w prywatnym akademiku, gdzie standard jest wyższy, ale trzeba się liczyć także z wyższymi cenami. Miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje od 1140 zł. Za jednoosobowy pokój trzeba natomiast zapłacić od 1620 zł za miesiąc. Koszty wynajmu mieszkania będą podobne. W Łodzi dwupokojowe mieszkanie można wynająć za średnio 2,5 tys. zł, a trzypokojowe za 2,8 tys. zł. Koszty najmu kawalerki to średnio 1,8 tys zł. Na popularnych portalach ogłoszeniowych nie brakuje jednak ofert najmu już za 1300 złotych za miesiąc. Natomiast lokum w mieszkaniu wielopokojowym można znaleźć już od 1000 zł.

