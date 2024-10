Strzelanina w Lubowidzy. Dawid M. wszystko zaplanował?

Dawid M., sprawca strzelaniny w Lubowidzy, mógł wcześniej planować atak na 49-latka, który był związany z jego byłą partnerką. Mężczyzna groził 39-latce już wcześniej, co robił również w dniu zdarzenia, tj. 28 września. Feralnego wieczoru staranował swoim mercedesem toyotę poszkodowanych, nie zważając na to, że podróżowała nią nie tylko ofiara, ale również kobieta wraz z 8-letnim synkiem i 12-letnią córką. To nie wszystko, bo 39-latek był niegdyś partnerem poszkodowanej, a do tego był ojcem chłopca.

Seria przestępstw na koncie 39-latka

Powyższe ustalenia każą śledczym przypuszczać, że motywem postępowania Dawida M. był zawód miłosny i zazdrość o byłą partnerkę. Tragedia w Lubowidzy nie była zresztą pierwszym przestępstwem na jego koncie.

- 39-latek usłyszał łącznie kilka wyroków skazujących: pierwszy w 2003 r., a ostatni w roku 2023 - przekazuje "Super Expressowi" Anna Witkowska-Czapnik, prokuratorka rejonowa w Brzezinach. - W 2003 r. Dawid M. usłyszał drugi wyrok - za rozbój - za który trafił ostatecznie do więzienia. Oprócz tego był również karany za udział w pobiciu, za kierowanie gróźb i za znęcanie się.

Sprawca strzelaniny w Lubowidzy zginął w niedzielę, 29 września, gdy strzelił sobie w głowę w czasie szturmu policji na jego mieszkanie w Łodzi. Z uwagi na traumatyczne przeżycia, które stały się udziałem byłej partnerki mężczyzny i jej dzieci, cała trójka została objęta pomocą psychologiczną. Dalsza część tekstu poniżej.

21-latek walczy o życie. Do tragedii doszło przez zawód miłosny?