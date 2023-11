Policjanci oniemieli na widok tego, co trzymał 13-latek! Chciał to powiesić nad łóżkiem

Na drodze krajowej nr 92 pod Kutnem doszło do śmiertelnego wypadku, którego ofiarą jest 36-latka. Wszystko działo się w środę, 15 listopada, w godzinach nocnych lub porannych - nadal ustalają to policjanci. Służby ratownicze dowiedziały się o wszystkim ze zgłoszenia, które wpłynęło przed godz. 6.30, a na miejscu zdarzenia, na polu w miejscowości Groszki, ujawniono rozbitego opla. Prowadząca go kobieta zginęła, natomiast jej 32-letni pasażer został ranny i trafił do szpitala w Kutnie - nie wiadomo, w jakim jest stanie. Jak informują strażacy, samochód prawdopodobnie uderzył wcześniej o znajdujące się w pobliżu drzewo. Z uwagi na to, że w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku pozostaje więcej, policja w Kutnie opublikowała apel na swoim profilu facebookowym.

- Osoby, które były świadkami tego tragicznego wypadku PROSIMY O KONTAKT Z Komenda Powiatowa Policji w Kutnie nr telefonu 47 8422100 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel.112 - czytamy w komunikacie mundurowych.