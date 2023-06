27-latka obsikała pamięć po bohaterach. Zrobiła to 4 razy. Prokurator nie wytrzymał

Już po raz czwarty okno życia w w klasztorze sióstr antoninek w Wieluniu stało się azylem dla niemowlęcia - informuje wielun.naszemiasto.pl. Dziewczynka, której nadano imię Emilia, została znaleziona w niedzielę, 11 czerwca, po godz. 23. Jak informuje Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pod wezwaniem św. Antoniego w Wieluniu, niemowlę było w bardzo dobrym stanie. Siostry, trzymając się odpowiedniej procedury, zadzwoniły pod numer 112, by wezwać służby ratownicze, w tym policję. To czysta formalność, bo mundurowi nie będą wszczynać w tej sprawie jakiegokolwiek postępowania zmierzającego do ustalenia tożsamości dzieci. Czasami zdarza się jednak, że zostawienia dziecka w oknie życia ma związek z czynem zabronionym. Tak było np. w przypadku zdarzeń z Pabianic, o których pisaliśmy tutaj: Zabił 20-letnią Martę, ale jej córeczkę zostawił w oknie życia. Uratowano tam nie tylko dziewczynkę.

Mała Emilka czwartym dzieckiem w oknie życia w Wieluniu

Okno życia w Wieluniu powstało w czerwcu 2018 r., a od tamtego czasu pozostawiono w nim, licząc małą Emilkę, czworo dzieci, z których troje zostało już adoptowanych. Być może uda się znaleźć nowych rodziców również dla dziewczynki, która trafiła na razie do szpitala.

- Dziękować Bogu i Matce Najświętszej, że dziecko żyje. To jest najważniejsze - przekazał klasztor w Wieluniu cytowany przez wielun.naszemiasto.pl.

