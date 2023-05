i Autor: Facebook/reprodukcja Dariusz Kucharski; Łukasz Piecyk/Super Express W czasie 12 lat działalności okno życia w Pabianicach pomogło trojgu dzieciom, z czego w jednym przypadku można mówić o prawdziwym cudzie. To dlatego, że skazany za zabójstwo 20-letniej Marty Adrian R. oszczędził jej córeczkę Agusię

Dziecko uratowane, jego matka zginęła

Zabił 20-letnią Martę, ale jej córeczkę zostawił w oknie życia. Tam uratowano nie tylko dziewczynkę

