Poważny wypadek pod Zgierzem. Śmigłowiec zabrał małą dziewczynkę

27-latka i dwie dziewczynki w wieku 3 lata i 1,5 roku zostały poszkodowane w wypadku w Leźnicy Wielkiej pod Zgierzem. Do zdarzenia doszło we wtorek, 14 listopada, przed godz. 18.30. Z ustaleń, które poczyniła wstępnie tamtejsza policja, wynika, że prowadząca volkswagena kobieta zjechała z nieznanych przyczyn na prawe pobocze, po czym uderzyła w drzewo. Obrażenia jednej z dziewczynek okazały się tak poważne, że na miejscu wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala. Z kolei karetki zabrały do placówek medycznych 27-latkę i drugie z dzieci. Kierująca, mieszkanka powiatu poddębickiego, została ponadto przebadana na obecność alkoholu we krwi.

- Wykryto u niej 2.5 promila - mówi podkomisarz Robert Borowski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone pod nadzorem tamtejszej prokuratury.