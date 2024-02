Miłość do futbolu pogrążyła 40-latka! Przyjechał z Niemiec do Polski, ale nie wróci do domu

Opoczno. Ciało 41-latka w zalewie. Przyjechał do pracy z Krosna

Małżeństwo spacerujące wzdłuż zalewu miejskiego w Opocznie znalazło ciało 41-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 lutego, a ok. godz. 11.35 obydwoje poinformowali o tragicznym odkryciu służby ratownicze. Po dotarciu na miejsce okazało się, że na reanimację mężczyzny jest już za późno, dlatego lekarz stwierdził jego zgon. Jak informuje policja, 41-latek był mieszkańcem Krosna, który przyjechał do Opoczna do pracy.

- Na ciele denata nie znaleziono żadnych obrażeń, dlatego zakładamy, że do jego śmierci mogło dojść wskutek nieszczęśliwego wypadku - wyjaśnia aspirantka sztabowa Barbara Stępień, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

W ramach prowadzonego śledztwa, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Opocznie, mundurowi zabezpieczyli ślady, monitoring i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, żeby wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny.