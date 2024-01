Pabianice. Wypadek na przejściu. Pieszy i kierowca mieli zielone światło

Mimo że 69-latek przechodzący przez przejście dla pieszych w Pabianicach miał zielone światło, został ciężko ranny i teraz walczy o życie w szpitalu w Łodzi. Do wypadku doszło we wtorek, 30 stycznia, przed godz. 17.50, na pasach na skrzyżowaniu ulic: Łaskiej i Tkackiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący mitsubishi galant mieszkaniec Pabianic skręcał w ul. Łaską, gdy doszło do potrącenia. W wyniku uderzenia poszkodowany stracił funkcje życiowe, które przywrócono mu po reanimacji. 69-latek trafił do jednego z łódzkich szpitali w stanie zagrażającym życiu - jak informuje Epainfo.pl, po wypadku na jezdni było tylko widać kałużę krwi.

- Obaj mężczyźni mieli zielone światło, ale kierujący autem 39-latek prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Na razie zatrzymano mu prawo jazdy, ale być może będą mu groziły konsekwencje z tytułu spowodowania wypadku drogowego - wyjaśnia sierżantka sztabowa Agnieszka Jachimek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Potrącony 69-latek to mieszkaniec Sosnowca w województwie śląskim.