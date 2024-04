Miejsca na grilla w Łodzi. Tu możesz legalnie grillować na swieżym powietrzu!

Grillowanie w mieście. Czy jest legalne?

Kto nie uwielbia grillować na świeżym powietrzu i cieszyć się dobrą pogodą? Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie jest to dozwolone. Za grillowanie na balkonie grozi nam mandat do nawet 500 złotych. Również ogromne kary możemy dostać za grillowanie w lesie. Za używanie otwartego ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym można zapłacić od 20 do 5000 złotych.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy posiadamy własną posesję. Wtedy możemy na niej grillować bez przeszkód, o ile nie będziemy zakłócać spokoju sąsiadów.

Co zatem zrobić, gdy mieszkamy w bloku i nie mamy szansy na grillowanie u siebie? Na to też jest rozwiązanie! Na terenie łódzkich parków i zieleńców znajduje się obecnie kilkanaście oznaczonych miejsc do grillowania. Są tam ustawione specjalne kosze przeznaczone na popiół i odpady o wysokiej temperaturze.

Gdzie legalnie grillować w Łodzi?

W galerii poniżej znajdziecie miejsca w Łodzi, na terenie których można legalnie grillować.

