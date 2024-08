Brzeziny. Pomyłka przy liczeniu głosów. Sąd zdecydował o ponownych wyborach

Datę ponownych wyborów po otrzymaniu prawomocnego postanowieniu sądu wyznaczyła wojewoda łódzka Dorota Ryl. Odbędą się one w niedzielę (29 września). Postanowieniem sądu z lipca wybory burmistrza Brzezin zostały unieważnione, a mandat burmistrza Dariusza Guzka wygaszony. Sąd nakazał też ponowne przeprowadzenie II tury wyborów na burmistrza między Danielem Szymczakiem i Guzkiem.

Przypomnijmy, że w kwietniowych wyborach samorządowych o fotel burmistrza Brzezin ubiegało się czworo kandydatów, w tym dwóch o imieniu Daniel - Daniel Szymczak i Daniel Nawrocki. Po ogłoszeniu wyborów okazało się, że do II tury przeszli Dariusz Guzek i Ilona Skipior. Szymczak przegrał wejście do II tury zaledwie czterema głosami ze Skipior, chociaż po przeliczeniu głosów miał ich o sto więcej niż zapisano później w protokole.

Daniel Szymczak złożył protest do Sądu Okręgowego w Łodzi, a ten nakazał ponowne przeliczenie głosów i protest kandydata uznał za zasadny. Jak się okazało, członkowie komisji pomylili kandydatów noszących to samo imię i błędnie przypisali im zebrane głosy. Według łódzkiego sądu do drugiej tury wyborów w Brzezinach przystąpili nie ci kandydaci, którzy zebrali największą liczbę głosów. Szymczak powinien otrzymać 1284 głosy, nie zaś - jak zapisano w protokole - 1184, a to stawiało go na drugim miejscu przed Skipior (1188 głosów).