Mieszkańcy Piotrkowa protestują przeciwko betoniarni. Skarżą się na kaszel i problemy z oczami

Protest przeciwko betoniarni działającej na ul. Wroniej odbył się w czwartek, 22 września, w Piotrkowie Trybunalskim - informuje piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl. Zorganizowali go okoliczni mieszkańcy, którzy w tym czasie mieli utrudniać wjazd i wyjazd samochód na i z terenu zakładu, zajmując chodnik. W związku z działalnością przedsiębiorstwa ludzie skarżą się przede wszystkim na duże zapylenie i kurz, przez które część osób zaczyna kasłać i mieć problemy z oczami. To niejedyne utrudnienia, bo pracy betoniarni towarzyszy również ogromny hałas, i to nawet w godzinach nocnych.

- Największe uciążliwości są dla mieszkańców w godzinach porannych między czwartą a szóstą, kiedy jeszcze większość ludzi śpi. Nie da się spać przy otwartym oknie, hałas jest dobrze słyszalny nawet wtedy gdy jest zamknięte. Moja mam bardzo jest tym załamana i psychicznie wykończona. Po głosie słyszę, że już ledwo daje sobie z tym radę - mówi jedna z mieszkanek Piotrkowa Trybunalskiego w rozmowie z serwisem piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl.

Skargi mieszkańców na betoniarnię to jedno, ale jak sami dodają, firma ma działać nielegalnie, nie mając wymaganych pozwoleń. Jak informuje Epiotrkow.pl, urząd miasta wyraził zgodę na budowę budowę mobilnego węzła betoniarskiego, ale bez możliwości produkcji mieszanek betonowych, które powinny być składowane w innych miejscach. Inwestor nie przestrzega jednak zasad, co potwierdza Waldemar Gumienny, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

- Uznaliśmy, że ten węzeł jest użytkowany bez stosownych dokumentów, pozwoleń na użytkowanie. Mieliśmy zarzut, że doszło do przedwczesnego użycia bez uzyskania pozwolenia. Jest pismo zobowiązujące inwestora do zaprzestania użytkowania z pouczeniem, że po dwóch miesiącach znów będzie to przedmiotem kontroli. Wtedy zostaną wdrożone sankcje karne i pieniężne - wyjaśnia mężczyzna w rozmowie z Epiotrkow.pl.

Kolejna kontrola ma się odbyć w najbliższym czasie, dlatego mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego muszą się na razie uzbroić w cierpliwość.