Łódź. Podziemna rzeka Lamus zostanie wydobyta na powierzchnię

Ok. rok ma zająć wydobycie na powierzchnię rzeki Lamus przepływającej przez Łódź. Po ich zakończeniu 80-metrowy odcinek podziemnego akwenu o szerokości ok. 1 metra pojawi się w centralnej części parku im. Kilińskiego, na co miasto otrzymało dotację z Unii Europejskiej sięgającą 14 mln zł. Nad rzeką powstanie ponadto przestrzeń do wypoczynku i spacerów z podejściami do rzeki, nowymi ścieżkami, leżakami i strefą sportową.

W projektowaniu terenu przylegającego do Lamusa brał udział konserwator zabytków i specjaliści z Europejskiego Centrum Ekohydrologii przy Polskiej Akademii Nauk, którzy m.in. sprawdzili układ stref korzeniowych drzew i pomników przyrody, biorąc pod uwagę także zagłębienie po dawnym stawie.

- Naukowcy doradzili nam, jakie rośliny powinny rosnąć nad Lamusem. Planujemy także niewielkie zarybienie go takimi gatunkami jak pstrąg i strzebla potokowa. Wszystko po to, aby stworzyć warunki do rozwoju bioróżnorodności i zbudować naturalny ekosystem – mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi.

Zmiany w parku im. Kilińskiego

Z kolei w parku im. Kilińskiego zasadzonych zostanie 26 nowych drzew, a do tego przybędzie 800 mkw. krzewów i bylin oraz ponad 600 mkw. roślinności nadwodnej. Poziom wody w rzece będzie uzależniony od warunków atmosferycznych: przy mniejszych opadach Lamus będzie płytszy, a wówczas z wody wystawać będzie wodna roślinność.

W kwietniu br. mają się rozpocząć pierwsze prace ziemne, więc odkryty fragment rzeki Lamus będzie dostępny dla mieszkańców Łodzi mniej więcej w podobnym okresie przyszłego roku.