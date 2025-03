i Autor: Shutterstock (2) Mieszkańcy dzielnicy Widzew-Wschód w Łodzi muszą korzystać z tunelu dla szczurów i innych zwierząt, chcąc dostać się na drugą stronę torów, zdj. ilustracyjne

Jest petycja do premiera

Mieszkańcy tej dzielnicy korzystają z tunelu dla szczurów! To ich jedyne przejście przez tory. Szok w Łodzi

Mieszkańcy dzielnicy Widzew-Wschód w Łodzi muszą korzystać z tunelu dla szczurów i innych zwierząt, chcąc dostać się na drugą stronę torów. W to miejsce mogą albo wejść prosto na szyny, albo przejść kilka kilometrów do przejazdu kolejowego na ul. Niciarnianej bądź Transmisyjnej. Ludzie zbierają już podpisy pod petycją do premiera Donalda Tuska w tej sprawie.