Misja Ax-4 z udziałem Polaka. "Trzymamy kciuki!". Trwa dokowanie kapsuły do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej RELACJA NA ŻYWO

Rozpoczęła się procedura dokowania kapsuły Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)

Kapsuła Dragon jest już w tzw. sferze zbliżeniowej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (w tzw. punkcie Waypoint 0), 400 m od ISS i czeka na pozwolenie na przemieszczenie się do kolejnego punktu. Do Waypoint 1, oddalonego od ISS o 200 m, ma dotrzeć ok. 12.09 czasu polskiego.