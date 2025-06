W czwartek (26 czerwca) astronauci uczestniczący w misji Ax-4 zameldowali się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Następnie czteroosobowa załoga kapsuły Dragon Grace w składzie: Peggy Whitson (USA), Shubhanshu Shukla (Indie), Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu (Węgier), została oficjalnie powitana przez załogę ISS.

Członkowie misji Ax-4 dołączyli do siedmiu osób, które wcześniej przebywały na ISS. Powitali ich dowódca ISS Takuya Onishi (Japonia), Amerykanki Anne McClain i Nichole Ayers oraz przebywający w amerykańskiej części stacji Rosjanin Kirył Pieskow. Komitet powitalny tworzą też mieszkańcy rosyjskiej części ISS: Rosjanie Siergiej Ryżykow i Aleksiej Zubrycki oraz Jonny Kim z USA.

Astronauci otrzymali złote przypinki z numerami. Plakietkę z numerem 634 otrzymał Shubhanshu Shukla (Indie). Sławosz Uznański Wiśniewski otrzymał numer 635, a Tibor Kapu (Węgry) - 636.

Po otrzymaniu przypinek, każdy z astronautów zwrócił się do swoich rodaków w ojczystym języku.

- Drodzy Polacy i Polki. Cieszę się że mogę was powitać z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i że mogę reprezentować właśnie was, 40 milionów Polaków - mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Mam nadzieję, że jest to początek Polski technologicznej. Dziękuję za zaufanie. osKmos jednoczy. Jesteśmy razem, jesteśmy silni i budujemy naszą przyszłość! Do zobaczenia przez najbliższe dwa tygodnie!

Przed uczestnikami misji Ax-4 teraz czas wytężonej pracy. Polski astronauta będzie pracował nad 13 eksperymentami z różnych dziedzin nauki. Misja zakończy się za dwa tygodnie.

