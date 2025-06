Połączyli się ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Pokazał nowego przyjaciela. Nic tylko się zakochać

Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, by wykonywać wasze eksperymenty technologiczne, pokazywać waszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Pozdrawiam wszystkich, reprezentuję was wszystkich, 40 milionów Polaków. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi towarzyszycie. Pozdrawiam, do zobaczenia już na stacji kosmicznej - zwrócił się do rodaków Uznański-Wiśniewski.