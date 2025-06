Odlotowe nagranie! Kapsuła ze Sławoszem widoczna na polskim niebie. "To była jedyna szansa"

W sieci pojawiło się niepowtarzalne nagranie! Aleksandra Suchanecka uchwyciła moment przelotu nad Polską kapsuły z załogą misji Ax-4. "To była jedyna szansa, na zobaczenie Dragona ze Sławoszem na pokładzie przed dokowaniem do ISS i być może jedyna szansa na zobaczenie go na polskim niebie w ogóle" - przekazał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".