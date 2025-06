Chirurg z Łodzi zatrzymany przez CBA! Przyjmował łapówki od pacjentów? Co wiemy?

26 czerwca 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali Jacka C., lekarza specjalistę w zakresie chirurgii, w związku z podejrzeniem przyjmowania przez niego łapówek od pacjentów. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Zabezpieczono również gotówkę oraz samochód osobowy. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Przestępczy proceder w szpitalu w Łodzi. Jak działał chirurg?

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi prowadzą śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Z ustaleń śledztwa wynika, że lekarz miał przyjmować łapówki od 2 do 20 tysięcy zł w zamian za przyspieszenie przeprowadzenia zabiegów m.in. bariatrycznych, które były refundowane przez NFZ. Po przeprowadzeniu operacji sfinansowanej ze środków publicznych pacjent zgłaszał się do chirurga na prywatną wizytę i wręczał korzyść majątkową. Z ustaleń wynika, że przestępczy proceder trwał co najmniej od stycznia 2022 r. do chwili obecnej.

Środki zapobiegawcze i apel CBA

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty z art. 228 k.k. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. złotych, zakaz kontaktowania się z poszczególnymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

CBA przypomina, że zgodnie z art. 229 par. 6 kk nie podlega karze osoba, która wręczyła korzyść majątkową lub osobistą albo obietnicę jej wręczenia i korzyść ta, bądź obietnica jej wręczenia zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten się o nim dowiedział.

Każda osoba, która posiada informację na temat przestępczego procederu, może zgłaszać się do Delegatury CBA w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności.