Mieszkanka Pabianic zeszła na złą drogę. Bardzo złą

"Miał parcie na radiowóz", ,,Najciemniej pod latarnią" i "Pabianicka Aleja Gwiazd" - takie tytuły noszą filmiki, jakie opublikowała na swoim profilu facebookowym Straż Miejska w Pabianicach. Wszystko po to, by trochę rozweselić mieszkańców i zaprosić ich do wspólnej zabawy zmierzającej do wyboru najlepszego nagrania. W pierwszym wideo pojawia się mężczyzna, który w dziwnych okolicznościach przewraca się na radiowóz policyjny. W drugim filmie widzimy z kolei osobę, która cofając auto na ulicy, uderza w latarnię, uciekając zresztą z miejsca zdarzenia. Internautom najbardziej do gustu przypadło jednak nagranie nr 3, na którym mieszkanka Pabianic postanowiła zrobić drogę na skróty, ale zupełnie niepotrzebnie. Strażnicy miejscy przygotowali nawet dla niej nagrodę.

- W nagrodę zapraszamy Panią do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 33 po odbiór ,,Dyplomu uśmiechu", dodatkowo nasza bohaterka będzie mogła oznakować rower poza kolejnością - czytamy na profilu facebookowym municypalnych z Pabianic.

Niesłychane zdarzenia w Pabianicach. Kobieta przebiła wszystkich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.