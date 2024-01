i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Lukasz Gdak/East News, shutterstock Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało aktualizację wykazu prac legislacyjnych, zgodnie z którym oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało aktualizację wykazu prac legislacyjnych, zgodnie z którym oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej. Zmiany zapowiadała szefowa resortu Barbara Nowacka. To kolejna decyzja dotycząca religii w szkołach, po tym jak ministra edukacji poinformowała, że liczba godzin z przedmiotu zostanie zmniejszona do jednej w tygodniu.