Ciało ok. 40-letniego mężczyzny znaleziono w tramwaju na terenie pętli tramwajowej linii 6 w Zgierzu

Tragiczne odkrycie

Młody mężczyzna znaleziony martwy w tramwaju! Czy apel policji pomoże w rozwiązaniu sprawy?

Ciało ok. 40-letniego mężczyzny znaleziono w tramwaju na terenie pętli tramwajowej linii 6 w Zgierzu. Do zdarzenia doszło 10 października, ale z uwagi na to, że tożsamości denata nie udało się ustalić, policja zaapelowała we wtorek, 17 października o pomoc. Mundurowi podali m.in. rysopis zmarłego, który jest szczupłej budowy ciała i ma ciemne krótkie włosy.