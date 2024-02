i Autor: Shutterstock Metalowy pręt i stojącego nieopodal starszego mężczyznę zobaczył na torach maszynista pociągu Łódź Fabryczna-Sieradz, zdj. ilustracyjne

Kuriozalne zdarzenie na torach

Myśleli, że chciał wykoleić pociąg! Służby postawione na nogi po tym, co zobaczył maszynista

Metalowy pręt i stojącego nieopodal starszego mężczyznę zobaczył na torach maszynista pociągu Łódź Fabryczna-Sieradz. Według wstępnych ustaleń Straży Ochrony Kolei 72-latek miał ją tam położyć z rozmysłem, co mogło rzekomo doprowadzić do wykolejenia składu. Jak ustaliła tamtejsza policja, senior nie zrobił tego celowo, tylko doszło do niefortunnego zdarzenia.